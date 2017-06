Grundsteinlegung für neuen Novaled Firmensitz in Dresden

Novaled feiert heute die Grundsteinlegung für den neuen Firmensitz an der Elisabeth-Boer-Straße 9 in Dresden. Auf dem 10.200 m² großen Grundstück im Dresdner Norden wird bis Mitte 2018 die unter Denkmalschutz stehende Alte Mühle saniert und zum repräsentativen Bürogebäude umgestaltet. Als Neubau entsteht ein 110m langes Technikum mit bestausgestattetem Forschungsbereich, Reinräumen der Klasse ISO5 und ISO7 sowie Laboren. Die Arbeiten für die Bodenplatte und Wände des Technikums sowie die Teil-Entkernung der Mühle haben inzwischen begonnen. Der neue Firmensitz bietet Novaled ausreichend Platz für weiteres Wachstum. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird das Team in den Gebäuden eine Fläche von 6.160 m² nutzen können – beste Voraussetzungen für die Entwicklung von Materialien für Premium OLEDs und organischer Elektronik.

.

Mit dem Kauf des Grundstücks und der Entscheidung, über 25 Millionen Euro in den Standort Dresden zu investieren, hat Samsung SDI als Novaled Mutterunternehmen ein sehr deutliches Bekenntnis zur Wirtschaftsregion und zu Novaled getroffen. Gemeinsam mit der Stadt Dresden und dem Land Sachsen konnte dieser Schritt erfolgreich vorangetrieben werden.



„Die Vorteile des neuen Firmensitzes liegen auf der Hand: beste Erreichbarkeit für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter; eine sehr gute Infrastruktur; modernste Ausstattung und ausreichend Platz für unser kreatives Team,“ so Gerd Günther, CEO Novaled. „Beste Voraussetzungen, um Innovationen voranzutreiben, neue Märkte zu erschließen, Kunden und deren Anwendungen zu gewinnen und so nachhaltiges Wachstum in Sachsen sicherzustellen.“



Besonders stolz ist das Unternehmen, Historie und Moderne harmonisch zusammenzuführen. Die ehemalige Mühle wird als architektonisch bedeutsames Gebäude nach Jahren des Verfalls nun neu genutzt. Geschäftsführer Gerd Günther kann in Anbetracht des Wachstumskurses Novaleds versichern, dass in der ehemaligen Heeresbäckerei künftig keine kleinen Brötchen mehr gebacken werden.