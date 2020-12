Grundsteinlegung für Dorint Hotel am Business Campus München Garching

Am Business Campus München Garching ist der Grundstein für ein neues Businesshotel der Kölner Dorint Gruppe gelegt. Diese wird im Laufe des vierten Quartals 2022 ein 4-Sterne-Superior-Hotel auf 13.000

m² eröffnen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Grundsteinlegung zwar ohne Publikum statt, konnte dank modernster Video- und Drohnentechnik aber virtuell verfolgt werden.

