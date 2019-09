Grundsteinlegung für die Leipziger Johanniter-Akademie

Startschuss für eines der modernsten Bildungszentren in den Bereichen Gesundheit und Soziales. Mit der feierlichen Grundsteinlegung für den neuen Gebäudekomplex der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland beginnen die Arbeiten für eine innovative Ausbildungsstätte für soziale Berufe. Insgesamt 800 Ausbildungsplätze stehen nach der Fertigstellung im Jahr 2021 zur Verfügung. Errichtet wird das Gebäude durch das Dresdner Wohnbauunternehmen Basis|d, dass rund 9,5 Millionen Euro investiert. Zugleich ist das Vorhaben der zweite Bauabschnitt des konfessionsübergreifenden Campus Lorenzo, auf dem neben dem Bildungszentrum auch noch ein Azubi-Wohnheim der Johanniter-Akademie, eine Kita der Caritas, neue Räume für die Pfarrgemeinde St. Laurentius, Wohnungen für alle Lebenslagen sowie Geschäfte des täglichen Bedarfs entstehen. Mit dem Akademie-Neubau an der Riebeckstraße erhält der sich positiv entwickelnde Stadtteil Reudnitz zudem ein freundlich-helles Eingangstor in den Campus Lorenzo inklusive eines Cafés für alle Viertelbewohner.

