Nach 20 Jahren Stillstand in der Modelwitzer Straße legt Bonava heute den Grundstein für ein neues Wohnquartier in Schkeuditz. Das frühere Gelände der Demos AG grenzt direkt an eine bereits gewachsene Wohnsiedlung und wird nun neuen Raum für Familien schaffen.

„Wir beginnen jetzt mit den Rohba...

Fotos: Bonava Deutschland GmbH



[…]