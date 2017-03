Erweiterung des Infinity Munich läuft

Infinity Munich

Der Grundstein wurde – von einem Kran getragen – in einem feierlichen Akt, begleitet von Grußworten, Blasmusik und einem illustren Gästekreis, im Fundament des Neubaus verankert. Anlässlich der Zeremonie sprachen Landrat Christoph Göbel und Christoph Böck, Erster Bürgermeister der Stadt Unterschleißheim, ihre Glückwünsche zum Erweiterungsbau und ihr Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Unterschleißheim aus. „Das Infinity Munich ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber in der Region“, erklärt Bürgermeister Christoph Böck, „sondern engagiert sich auch für den so dringend benötigten Nachwuchs und die Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie.“ Auch Landrat Christoph Göbel dankte in seinem Grußwort für das Vertrauen in den Standort Unterschleißheim und wertete den Erweiterungsbau als wichtigen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Landkreises München als Reiseziel für Besucher aus aller Welt.

.

Mit der geplanten Eröffnung des Erweiterungsbaus im Andreas-Danzer-Weg 1 präsentiert sich das Hotel mit insgesamt 439 Gästezimmern und Suiten, einem auf 1.700 m² vergrößerten Spa-Bereich und neun verschiedenen Bars und Restaurants in neuem Glanz. Das Conference Resort umfasst dann im Ganzen 43 variable und kombinierbare Tagungsräume, einen neuen Ballsaal für bis zu 750 Personen, die Executive Sky Lounge sowie die Eventlocation Ballhausforum für Veranstaltungen von zwei bis 2.750 Personen. „Mit den geplanten Investitionen in den Jahren 2017 und 2018 setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft, für neue Gästegruppen und für den Standort Unterschleißheim. Das Infinity Munich wird weiterhin ein Aushängeschild der Stadt sein und mit den erweiterten Möglichkeiten auch den lokalen Gästen für Familienfeiern und Freizeitgestaltung sehr gerne zur Verfügung stehen“, so Andreas Striebel, Eigentümer und Betreiber, in seiner Rede zur Grundsteinlegung. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2018 geplant.





Bei der Grundsteinlegung: Landrat Christoph Göbel, Andreas Striebel (Eigentümer und Betreiber), Erik van den Bergh (General Manager Infinity Munich), Alexander Ilg (Bereichsleiter SF-Bau, Niederlassung München), Christoph Böck (Erster Bürgermeister Unterschleißheim), Oliver Kunzmann (Erster Polier Firma Markgraf GmbH)



Der Erweiterungsbau umfasst 184 Gästezimmer und Suiten, ein zusätzliches Restaurant, eine Hotelbar von internationalem Niveau und vor allem auch einen erweiterten Spa- und Wellnessbereich auf 1.700 m², der den bereits bestehenden Pool und die Saunen mit einbindet. „Mit dem neuen Spa- und Wellnessbereich sprechen wir gezielt auch Wochenendgäste an. Diese finden dann neben dem vielfältigen gastronomischen Angebot ein großzügiges und lichtdurchflutetes Refugium mit sieben Behandlungsräumen, diversen Saunen, Ruheräumen, einem großen geschützten Innenhof und einem Fitnessbereich vor“, sagt Christina Striebel, die das gesamte Interior Design des Hauses in Zusammenarbeit mit Joi-Design Hamburg (Zimmer) sowie dem überaus renommierten Münchner Interior Designer Peter Buchberger (Public Areas und Spa) unter ihrer Regie verantwortet. „Die neue Großzügigkeit des Spa lässt auch für Day-Spa-Gäste eine Aufenthaltsqualität entstehen, die man sonst nur von ausgewiesenen Urlaubshotels kennt.“