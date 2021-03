Grundsteinlegung für das Projekt Heimeran in Münchens Westend

Für das Gemeinschaftsprojekt Heimeran von Kirkbi A/S, DK-Billund sowie Ehret+Klein wurde der symbolische Grundstein gelegt. Dafür ließen die Projektpartner eine Zeitkapsel in das Fundament der späteren repräsentativen Hauptlobby ein. Es markiert einen wichtigen Meilenstein der seit November 2020 laufenden Hochbauarbeiten.

.

Der Hochbau wird von der Implenia Hochbau GmbH durchgeführt und soll nach aktuellem Planungsstand etwa 20 Monaten dauern. Ab Ende des Jahres 2022 wird ein Bürogebäude mit insgesamt 14 Etagen und 14.700 m² Geschossfläche das Münchner Stadtbild maßgeblich prägen.



Zu einer Besonderheit der Grundsteinlegung zählen die Grußworte von Münchens Stadtbaumeisterin, Frau Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk, die sie per Video zusandte. Zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln waren lediglich Vertreter von Kirkbi, Ehret+Klein und Implenia an der Grundsteinlegungszeremonie anwesend.



„Dieses Projekt wird sich nicht nur durch eine hohe Bauqualität auszeichnen, sondern auch nachhaltige Standards erfüllen. Dies war uns von Anfang an ein großes Anliegen. Wir freuen uns nun sehr auf die Realisierung dieses nachhaltigen Bürogebäudes“, erklärt Christian Nørgaard, Real Estate Investments Kirkbi. Für die Baupraxis streben die Projektpartner ein DGNB Zertifikat in Gold an. Es umfasst neben ökologischen, ökonomischen, soziokulturellen und funktionalen Aspekten auch die Technik, Prozesse und den Standort für nachhaltiges Bauen. Der Vertrieb der Büroflächen mit Blick über München und die Alpen hat ebenfalls begonnen.