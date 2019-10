Nach Jahrzehnten der Zwischennutzung und Dauerprovisorien bekommt das Grundstück an der Cora-Berliner-Straße 2 in Berlin-Mitte ein würdiges Gesicht. Heute wurde der Grundstein zum Palais am Brandenburger Tor gelegt. Bauherren sind die Palais am Brandenburger Tor GmbH/ Grand Palais Tiergarten G

Fotos: Harry Schnitger



[…]