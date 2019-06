Grundstein für erstes Gebäude am Hansapark Nürnberg gelegt

Der feierliche Startschuss für das erste Gebäude am neuen Quartier am Hansapark im Süd-Westen Nürnbergs ist mit dem Beginn der Hochbauarbeiten gefallen. Im Beisein von Vertretern des Bauherrn TE Hansapark GmbH, dem Generalunternehmen Ed. Züblin AG, sowie vieler am Bau beteiligten Unternehmen wurde der Grundstein für das erste von vier Gebäuden am Quartier Hansapark gelegt. Dieses bildet den Auftakt des innovativen und ganzheitlichen Quartierskonzepts, das sich selbst mit erneuerbaren Energien versorgen wird.

.