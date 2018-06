Grundsteinlegung an der Nöggerathstraße in Essen-Frohnhausen

Die Arbeiten am gemeinsamen Neubauvorhaben des Projektentwicklers Fairhome GmbH aus Mönchengladbach und des künftigen Vermieters Vivawest an der Nöggerathstraße in Essen haben begonnen. Am Donnerstag, dem 24. Mai, haben die Projektpartner im Beisein von Oberbürgermeister Thomas Kufen die Grundsteinlegung für das neue Vivawest Quartier gefeiert.

.