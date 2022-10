Grundsteinlegung am Campus Schlüterstraße

Mit der Grundsteinlegung des Campus Schlüterstraße starten der Umbau und die Erweiterung des denkmalgeschützten ehemaligen Fernmeldeamts. In dem Gebäude sollen drei renommierte wissenschaftliche Institutionen ihr neues Zuhause finden: Die Universität Hamburg, das Leibniz-Institute GIGA German Institute of Global and Area Studies und das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW). Mit seiner neogotischen Fassade und seiner Größe zählt es zu den markantesten Gebäuden im Uni-Viertel. Dem Senat ist es gelungen, das einzigartige Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Von-Melle-Park für die Wissenschaft zu sichern.

.