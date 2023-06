Grundsteinlegung am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

Landeshauptstadt investiert rund 17,2 Millionen Euro in neue Dreifachsporthalle/Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant.

.

Baustart für eine neue Dreifachsporthalle in Benrath: Stadtdirektor Burkhard Hintzsche legte am Donnerstag, 22. Juni, den Grundstein für die neue Sportstätte am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium.



Die Gesamtkosten inklusive Ausstattung und Inventar belaufen sich auf rund 17,2 Millionen Euro. Durchgeführt werden die Arbeiten durch die städtische Tochtergesellschaft Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, kurz IPM. Zum Schuljahresbeginn 2024/2025 kann die Halle in Betrieb genommen werden, außerhalb der Schulzeiten ist eine Nutzung durch Sportvereine geplant.



„Durch den Bau der Dreifachsporthalle am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium können sich die Schülerinnen und Schülern bereits im kommenden Sommer über eine neue moderne Sportstätte freuen. Die Halle wird über den schulischen Bedarf hinaus mit 199 Zuschauerplätzen ausgestattet, sodass auch der Benrather Vereinssport von der neuen Halle profitieren wird.“, so Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.



Mit einer Sportfläche von rund 1.400 m² setzt sich die neue Halle aus einem mehrgeschossig organisierten Nebenraumtrakt und der dreifach teilbaren Sporthalle zusammen. Der Nebenraumtrakt enthält neben Umkleiden, Duschen und Zuschauerbereichen auch einen großen separaten Gymnastikraum und einen Technikraum.



Das Gebäude wird in Massivbauweise errichtet und erhält ein leicht geneigtes und begrüntes Flachdach. Auf dem Dach ist zudem eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung vorgesehen und die Beleuchtung wird ausschließlich mittels LED-Technik realisiert. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt durch einen Fernwärmeanschluss und die Lüftungsanlage wird mit einer Wärmerückgewinnung errichtet.



Das Gebäude wird nach neuesten Standards gedämmt, es sind ausnahmslos Mineraldämmstoffe vorgesehen. Acht Bäume aus der Zukunftsbaumliste der Landeshauptstadt Düsseldorf werden im Zuge der Außenanlagen auf dem Baufeld der Dreifachsporthalle als Ersatzpflanzung neu gepflanzt. Die PKW-Stellplätze werden mit Rasengittersteinen belegt.



Aufgrund der Wiedereinführung des neunjährigen Bildungsgangs an Gymnasien G9 hat der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf in seiner Sitzung am 23. Mai 2019 beschlossen, die dafür notwendigen baulichen Voraussetzungen am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium umzusetzen - inklusive des Baus einer Dreifachsporthalle. Das Baugrundstück befindet sich auf der ehemaligen Liegewiese des Freibads Benrath. Der Vorplatz der Sporthalle wird fußläufig vom Schulgelände über die Brucknerstraße zu erreichen sein. Der Neubau der Dreifachsporthalle gilt als Gesamtkonzeption mit dem privaten Health Care Center.