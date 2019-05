Grundstein gelegt - Das Theodor Quartier wird 2021 fertig

Die Gesobau als Bauherrin hat am Montag zur Grundsteinlegung des Theodor Quartiers am Senftenberger Ring eingeladen. Die Feier bildet den Auftakt für den Bau von 388 neuen Wohnungen im Märkischen Viertel. Das Projekt soll im Frühjahr 2021 fertig gestellt werden. Gemeinsam mit Katrin Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen sowie Uwe Brockhausen Bezirksstadtrat Reinickendorf für Wirtschaft, Gesundheit, Integration und Soziales führte Jörg Franzen, Vorstandsvorsitzender der Gesobau AG, die feierliche Grundsteinlegung durch.

