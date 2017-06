Grundstein für Omniturm gelegt

Omniturm

Tishman Speyer legt auf dem ehemaligen Gelände der Metzler Bank an der Großen Gallusstraße 18 im Frankfurter Bankenviertel mit einem neuen Projekt los. Mit über 400 geladenen Gästen wurde gestern trotz eines durchwachsenden Wetters feierlich der Grundstein für den 185 Meter hohen Omniturm gelegt. Damit wächst die Skyline der Mainmetropole, die noch weitere spektakuläre Projekte wie das „Four“ auf dem ehemaligen Deutsche Bank-Areal oder das „One“ im Europaviertel in der Pipeline hat, kontinuierlich weiter.

Ein Novum

Wie viele Projekte aus dem Hause Tishman Speyer bietet auch das vierte deutsche Projekt etwas besonderes: Es wird das erste Hochhaus sein, das Büros und Wohnungen entsprechend dem Motto „Arbeiten, Wohnen und Leben vertikal vereint“ unter einem Dach kombiniert. Die 100- 120 Wohnungen auf rund 8.000 m² sind in der Mitte angeordnet und von außen als „Hüftschwung“ im Gebäude zu erkennen, der sich über acht Etagen mit begrünten Terrassen zieht. Auf über 40.000 m² entstehen Büros, zudem sind rund 1.500 m² als öffentlich nutzbare Fläche vorgesehen. Der Entwurf des Turms stammt aus der Feder des Architekturbüros Bjarke Ingels Group (BIG). Bezugsfertig soll das gemischt-genutzte und ökologisch nachhaltige Hochhaus Anfang 2019 sein. In 45 Stockwerken wird eine Fläche von 54.100 m² geschaffen.



„Unsere Strategie ist es, in den globalen Metropolen erstklassige Immobilien zu entwickeln und zu halten und dieses Projekt ist das beste Beispiel dafür. Der Omniturm unterstreicht unser Vertrauen in die langfristige Stabilität des deutschen Marktes und in die Chancen, innovative und einzigartige gemischt-genutzte Immobilien zu entwickeln, die das urbane Stadtbild bereichern“, erläutert Rob Speyer, President & CEO von Tishman Speyer das erneute Engagement in Deutschland.