OFB feiert Grundsteinlegung für Kornmarkt Arkaden

Die Probleme sind beseitigt und so konnte die OFB heute im Beisein von Oberbürgermeister Peter Feldmann den Grundstein für die künftigen Kornmarkt Arkaden in der Berliner Straße legen. Auf dem ehemaligen Areal des Bundesrechnungshofes nahe der Paulskirche realisiert der Projektentwickler rund 8.900 m² Bürofläche und rund 1.900 m² Wohnfläche mit 21 Wohnungen. An der Westspitze des Areals wird die Motel One Group künftig ein Hotel mit 470 Zimmern betreiben. Handel und Gastronomie runden den Mietermix der Kornmarkt Arkaden ab. Aufgrund der Verzögerungen wird das 120 Millionen Euro-Projekt allerdings frühestens im Herbst 2018 fertiggestellt sein.

Oberbürgermeister Peter Feldmann, Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der OFB Projektentwicklung, Dieter Müller, Gründer und CEO der Motel One Group sowie Jürgen Engel, geschäftsführender Gesellschafter von KSP Jürgen Engel Architekten, richteten Grußworte an die 150 Gäste. Bei der anschließenden Grundsteinlegungszeremonie wurde eine Zeitkapsel mit der Grundsteinlegungsurkunde, einem Euro-Münzsatz, Bauplänen des Architekten, Frankfurter Tageszeitungen sowie mit Kundenmagazinen der Motel One Group und des Bauherrn OFB gefüllt.



„An der Baustelle der Kornmarkt Arkaden begegnen wir vielen Schichten der Frankfurter Stadtgeschichte. In diesem Teil der Altstadt wurde die Frankfurter Buchmesse gegründet. Der Bundesrechnungshof war in seiner zurückgenommenen Schlichtheit ein Monument des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit der Verbindung des Denkmalschutzes und den neuen Nutzungen erwarte ich, dass ein lebendiges Stadtquartier im Herzen unserer Stadt entstehen wird„, sagte Oberbürgermeister Feldmann in seiner Ansprache.





Foto v.l.n.r.: M. Dittrich, Niederlassungsleiter Frankfurt OFB; K. Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung OFB; D. Müller, Geschäftsführer Motel One GmbH; P. Feldmann, Oberbürgermeister Stadt Frankfurt; J. Engel, Geschäftsführer KSP Jürgen Engel Architekten.



„Mitten im Zentrum von Frankfurt wird ein neues, urbanes Quartier geschaffen, das die Innenstadt städtebaulich und architektonisch enorm aufwertet. Neben dem denkmalgerechten Erhalt prägnanter Bauteile des Bundesrechnungshofes und der Ergänzung durch Neubauten, galt es auch eine städtebaulich schwierige Situation neu zu ordnen. Die Kornmarkt Arkaden werden zu einer Belebung der Innenstadt beitragen", sagte Jürgen Engel von KSP Jürgen Engel Architekten.