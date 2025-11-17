Grundstein für Kontorhaus im Marina Quartier gelegt

Im Regensburger Marina Quartier hat die Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe den Grundstein für das Kontorhaus gelegt. Rund 18,5 Mio. Euro fließen in 33 öffentlich geförderte Wohnungen und 1.600 m² Gewerbeflächen, die bis Ende 2026 entstehen sollen.

.

Am 7. November fand hierzu die Grundsteinlegung statt. Neben der Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, nahmen Vertreter der VR-Bank Ostbayern Mitte eG als finanzierende Bank, Vertreter von Bayernhafen, Repräsentanten der Stadt Regensburg sowie die beauftragten Unternehmen Guggenberger für den Hochbau und Hess für den Tiefbau teil.



Das Kontorhaus ist der letzte Baustein einer Stadtentwicklung auf dem alten Schlachthofgelände in Regensburg. Die Entwicklung der innerstädtischen Brachlandfläche zu dem heutigen Marina Quartier findet damit ihren Abschluss.



„Das Marina Quartier ist ein gelungenes Beispiel für modernes, urbanes Wohnen und Arbeiten – ein Stadtviertel mit hoher Lebensqualität und architektonischem Anspruch. Mit dem Projekt Das Kontorhaus wird dieses bedeutende Entwicklungsareal Ende 2026 vollendet“, sagte Gertrud Maltz-Schwarzfischer.



Das Kontorhaus verbindet öffentlich geförderten Wohnungsbau mit Gewerbeflächen direkt an der Donau. Es entstehen 33 öffentlich geförderte Wohnungen und 1.600 m² Gewerbeflächen. Ein Teil der Wohnungen ist für einkommensschwache Senioren vorgesehen. In einem weiteren Teil werden Loftwohnungen mit einer Raumhöhe von bis zu 5 m ausgeführt.



„Uns ist es sehr wichtig, hochwertigen Wohnraum auch für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen zu schaffen, deshalb bauen wir ausschließlich im KfW 40 QNG Standard“, sagte Alexander Dietlmeier, Vorstandsvorsitzender der IZ-Gruppe.



Die Gewerbeflächen im Kontorhaus verfügen über eine Klimatisierung mit Eigenstromerzeugung. „Bei Gewerbeflächen sind uns die Aufenthaltsqualität und die Arbeitsqualität sehr wichtig. Wir haben daher die Geschosshöhen auf 4 bis 5 Meter im gewerblichen Bereich erhöht. Jede der Mieteinheiten verfügt darüber hinaus über eine Dachterrasse bzw. im obersten Geschoss über einen Dachgarten“, sagte Alexander Dietlmeier.



Über 70 Prozent der Flächen sind bereits belegt und bestätigen damit die Nachfrage nach dem Konzept. Qualität und Lage erweisen sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld als klare Erfolgsfaktoren.