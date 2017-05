Grundstein für die Multifunktionshalle in Schwenningen gelegt

Vertrauen in die Werthaltigkeit: Im Rahmen der festlichen Zeremonie zur Grundsteinlegung für die neue Neckarhalle in Villingen-Schwenningen versenkte Oberbürgermeister Rupert Kubon auch eine „Zeitkapsel“ im Untergrund: Die verschweißte Röhre enthält tagesaktuelle Dokumente aus Stadt, Vereinen und Schulen sowie digitale Datenträger - und sie soll „frühestens in 100 Jahren“ wieder geöffnet werden (können).

.

Die neue Neckarhalle auf dem Jäckl-Areal an der Neckarstraße 30 im Stadtteil Schwenningen wurde vom Architekturbüro Muffler aus Tuttlingen konzipiert und soll als Multifunktions-Veranstaltungsort dienen. Die 1.500 m² sind so variabel gestaltet, dass dort sowohl Konzerte und Bälle, Tanzveranstaltungen und Sportevents abgehalten werden können, aber auch Kongresse, Tagungen und Ausstellungen. Die Kapazität ist auf 700 Personen ausgelegt, die technische Ausrüstung genügt modernen Standards. Einziger Wermutstropfen der hübschen Feier: Noch immer ist die seit mehr als zwei Jahren strittige Parkplatzfrage rund um das Areal nicht geklärt.