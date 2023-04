Grunderwerbsteuer: Erster Verband begrüßt Verzichts-Vorstoß

Mit dem BFW Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland reagiert der erste Verband auf den Vorstoß des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU), bei Erstkäufern privat genutzter Immobilien auf die Grunderwerbsteuer zu verzichten.

.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein reagierte jüngst mit einem Vorstoß auf die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt. Während anderweitig aktuell vor allem die Grundsteuer zu hitzigen Diskussionen führt, möchte er private Häuslekäufer entlasten und fordert deshalb den Verzicht auf die Grunderwerbsteuer, sofern es sich um sich um Erstkäufer einer privat genutzten Immobilie handelt. In Hessen werden Käufer privat genutzter Immobilien derzeit mit 6 Prozent des Kaufpreises zur Kasse gebeten.



Als erster Verband reagierte nun der BFW Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland auf den Vorstoß und heißt diesen gut.



Verzicht auf Grunderwerbsteuer richtig

Beim BFW Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland stößt er damit auf großen Anklang, denn für den Verband, so erklärt Geschäftsführer Gerald Lipka, stelle dies seit langem eine der wichtigsten Forderungen zur Ankurbelung des Wohnungsbaus dar.



Lipka sieht in dem Vorstoß, auf die Grunderwerbsteuer für Erstkäufer privat genutzter Immobilien zu verzichten, eine Möglichkeit, Menschen dazu zu motivieren, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten selbst genutzten Wohnraum zu schaffen und damit den Markt für Mietwohnungen und -häuser zu entlasten. Ihm zufolge werden die privaten Haushalte als Stellschraube für den Wohnungsbau unterschätzt



Nach Einschätzung des Verbands müsse allerdings noch an einer anderen Stelle angesetzt werden: Das Land müsse die Kommunen dabei unterstützen, Flächen für den Wohnungsbau auszuweisen, da die Kommunen noch weitere Aufgaben stemmen müssten. Zudem müsste die Politik noch in diesem Jahr den Wohnungsbau stärken, wenn man nicht Gefahr laufen wolle, die Immobilienwirtschaft mit Kurzarbeit oder gar Entlassungen und Insolvenzen zu belasten.