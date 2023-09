Grundbesitz Fokus Deutschland nimmt Opportunitäten ins Visier

Aufgrund der erfolgten Investitionsfortschritte des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Fokus Deutschland sowie dem vorhandenen Potenzial im aktuellen Marktumfeld gibt der Fonds jetzt dauerhaft wieder neue Anteile sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Anleger aus.

Der seit Auflegung des Fonds im Jahr 2014 auf ein Fondsvermögen von rund 1 Milliarde angewachsene Immobilienfonds möchte mit den zusätzlichen Mitteln Potenziale im aktuellen Immobilienumfeld nutzen und sein Portfolio aktiv ausbauen. In den vergangenen Jahren konnten Anleger Fondsanteile lediglich im Rahmen volumenmäßig begrenzter Tranchen zeichnen. Angesichts der Marktentwicklung wird der Fonds jetzt dauerhaft wieder neue Anteile sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Anleger ausgeben.



Die Anlagestrategie mit breiter Diversifizierung mit aktuell 36 Immobilien verschiedener Nutzungsarten an 26 Standorten, vorwiegend in Deutschland (sowie ergänzend in Großbritannien, Spanien, den Niederlanden, Irland und Frankreich), zielt im Schwerpunkt unverändert auf Wohnimmobilien. Der jüngste Ankauf erfolgte im Juni in Deutschland. Mit dem von Habyt betriebenen Co-Living-Haus „Spreeliebe“ in Berlin setzt der Fondsmanager auf das wachsende Wohn-Subsegment „Serviced Apartments“ [wir berichteten].



„Der Grundbesitz Fokus Deutschland hat die hohe Nachfrage nach Wohnraum früh erkannt und gezielt seit Jahren in diesen Sektor investiert“, hebt Taskin Mutlu, Fondsmanager des Grundbesitz Fokus Deutschland, hervor. Insbesondere im Bereich Wohnen in europäischen Metropolregionen, steht nach Einschätzung des Immobilien-Research der DWS eine anhaltend hohe Wohnraumnachfrage weiterhin einem rückläufigen Angebot gegenüber.