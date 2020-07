Grundbesitz Europa kauft im Großraum Mailand für 193 Mio. Euro ein

Der Grundbeitz Europa bekommt Zuwachs: Die DWS hat in der Provinz Novara im Großraum Mailand zwei neu erbaute Logistikimmobilien für ihren offenen Immobilien-Publikumsfonds erworben. Die Akquisition der unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten und nach höchsten Qualitätsstandards entwickelten Hallen in Trecate erfolgte zum Ankaufspreis von rund 193 Millionen Euro vom Verkäufer Logistics Capital Partners.

.

Die beiden versorgungstechnisch getrennten und freistehenden Logistikimmobilien, die so konzipiert wurden, dass ihre Auswirkung auf die Umwelt begrenzt bleiben sollen, werden zusätzlich mit einem der größten Solardachsysteme Italiens bestückt. Dank der fortschrittlichen Spezifikationen sind die Gebäude für eine LEED-Platin-Zertifizierung vorgesehen, der höchstmöglichen Zertifizierung für grüne Gebäude des internationalen U.S. Green Building Council.



Die neuen XXL-Lagerhallen mit einer vermietbaren Fläche von rund 162.000 m² sind vollständig und langfristig an einen bonitätsstarken Nutzer im Luxussegment vermietet und dienen ihm als globales Lagerzentrum. In der Provinz Novara gelegen, ist die Liegenschaft strategisch günstig positioniert im aufstrebenden Logistik-Drehkreuz Trecate und profitiert von der guten Erreichbarkeit, um sowohl den Online-Handel zu bedienen als auch nationale und internationale Geschäfte zu beliefern.



"Die hohe Qualität der Anlage zusammen mit dem starken Mieterprofil und den positiven Treibern des Logistikbereichs sind für den Fonds eine attraktive Investition mit Mietwachstumsaussichten. Zudem verdeutlicht die Akquisition unseren Fokus auf Anlageobjekte, die hohen Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien genügen“, erläutert Ulrich Steinmetz, Leiter der offenen Immobilien-Publikumsfonds der DWS.



Der Fonds hatte im Juni 2020 ein diversifiziertes Portfolio mit 85 Fondsimmobilien verschiedener Nutzungsarten in 11 Ländern Europas und einer Vermietungsquote von 93,9 % Das Fondsvermögen beläuft sich auf rund 9,44 Milliarden Euro.