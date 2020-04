Die DWS hat für ihren offenen Immobilienpublikumsfonds Grundbesitz Europa drei Büroimmobilien in Deutschland und Finnland für zusammen über ca. 480 Mio. Euro erworben. Dabei handelt es sich um das „Capricorn“ in Düsseldorf, „The Grid“ in Berlin sowie Finnlands vierthöchstes Gebäude

[…]