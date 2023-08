Gruhl & Söhne holt Solar-Start-up in Leitrad Lofts

Die Yuma GmbH mietet zum 01.10.2023 rund 785 m² in den Leitrad Lofts in Köln. Die Räumlichkeiten in der Lichtstraße 25 dienen dem Start-up, das sich mit Solaranlagen und Balkonkraftwerken den erneuerbaren Energien verschrieben hat, als Bürofläche. Im Stadtteil Ehrenfeld gelegen umfasst die ehemalige Schiffsschraubenfabrik rund 9.000 m² verteilt auf fünf Etagen sowie mehrere Balkone und Terrassen. Eigentümer der Immobilie ist die Gruhl & Söhne GbR. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Mieter beratend tätig.

.