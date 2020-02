Grünzug soll Alster und Elbe verbinden

Jetzt wird umgesetzt, was als Idee noch im alten Jahrtausend geboren wurde: der Alster-Bille-Elbe-Grünzug, ein grünes Park-Band durch Hamburgs Südosten. Er geht von der Alster durch St. Georg, Hammerbrook und Rothenburgsort bis zu den Elbbrücken. Das Konzept hierfür hat der Senat heute beschlossen und für die Umsetzung einen Kostenrahmen von insgesamt 55 Millionen Euro ermittelt.

„Hamburg bekommt eine neue grüne Magistrale. Unsere Planungen widmen sich dabei einer eher rauen und verdichteten Stadtlage, der bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das ändern wir jetzt und schaffen mit dem Alster-Bille-Elbe-Grünzug erstmals eine attraktive Verbindung zwischen Alster und Elbe in citynaher Lage. Brach und Gewerbeflächen werden zu Parks und Liegewiesen. Das neue Park-Band soll ein attraktiver Ort für Freizeit und Erholung sein. Er soll die bisher durch große Straßen und Gewerbeflächen isolierten Stadtteile Rothenburgsort und Hammerbrook mehr mit der inneren Stadt verknüpfen“, so Jens Kerstan, Umweltsenator.



Zudem entstehen in der östlichen HafenCity, in Hammerbrook und in Rothenburgsort – also in unmittelbarer Nachbarschaft des neuen Grünzugs – gut 8.000 Wohnungen. Der neue grüne Raum mit seinen Spiel-, Sport-, Kunst- und Kulturangeboten wird für die Bewohner und Bewohnerinnen ein attraktiver Freizeitort.



Das neue Park-Band beginnt an der Außenalster, verläuft durch den Lohmühlengrünzug in St. Georg über die Berlinertordamm-Brücke durch die Parkanlage an der Borgfelder Allee bis zum Anckelmannplatz. Im zentralen Abschnitt an der Bille entsteht auf der gesamten Länge eine neue Parkanlage mit weiträumigem Blick auf den breiten Kanal, das sogenannte Hochwasserbassin. Der Sprung über die Bille endet im Elbpark Entenwerder an der Elbe.