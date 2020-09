Four Parx plant unterirdisches Transportsystem in Hamburg

Four Parx ist auf der Suche nach einem innovativem Logistikkonzept umd City-Logistikimmobilien verkehrs- und klimatechnisch zu entlasten. Ein möglicher Lösungsweg ist die unterirdische Ver- und Entsorgung über ein Röhrensystem. Da der Projektentwickler zur Zeit am Standort Wilhelmsburg in Hamburg seine erste zweistöckige Logistikimmobilie („Mach2“) mit ca. 102.000 m² Nutzfläche errichtet [wir berichteten], und die Stadt Hamburg zu einer der am stärksten verkehrsbelasteten Städte in Deutschland gehört, entschied sich der Projektentwickler, Hamburg als geeigneten Standort für eine solche Lösung zu prüfen.

