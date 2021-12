Grünes Licht für Teilangebot der S Immo an Immofinanz

Die österreichische Übernahmekommission hat grünes Licht gegeben: Die S Immo AG unterbreitet damit den Aktionären der Immofinanz, wie am 06.12.2021 angekündigt, ein freiwilliges Teilangebot für rund 10 % des Grundkapitals in Höhe von 23,00 Euro je Aktie. Das Teilangebot kann von 23.12.2021 bis 26.01.2022 angenommen werden.

.

Inhaber der Immofinanz-Wandelanleihe 2017 sind berechtigt, an dem Teilangebot teilzunehmen, sofern die Anleihen gewandelt und die dafür ausgegebenen Aktien vor Ablauf der Annahmefrist geliefert werden. Um die neu ausgegebenen Aktien rechtzeitig zu erhalten, kann es notwendig sein, die Wandlungserklärung vor dem von der Immofinanz angekündigten offiziellen Kontrollstichtag am 19.01.2022 einzureichen.



Der Angebotspreis von 23,00 Euro pro Aktie entspricht einer Prämie von rund 23,4 % auf den 12-Monats-VWAP, 12,9 % auf den 6-Monats-VWAP und 7,7 % auf den letzten Schlusskurs zum Zeitpunkt der Ankündigung. Darüber hinaus bietet das Teilangebot der S IMMO eine Prämie von ca. 8,5 % auf den von der CPI Property Group („CPI“) im Rahmen des am 03.12.2021 angekündigten antizipatorischen Pflichtangebots angebotenen Preis von 21,20 Euro je Aktie.



„Wir haben entschieden, dieses Teilangebot zu legen, um die Interessen der Aktionäre sowohl der S Immo als auch der Immofinanz zu wahren. Das von CPI angekündigte antizipatorische Pflichtangebot von 21,20 Euro je Immofinanz Aktie bietet keine marktübliche Prämie für den Erwerb einer kontrollierenden Beteiligung. Wir halten das Angebot der CPI daher für unzureichend.„, kommentiert Bruno Ettenauer, Vorstandsvorsitzender der S Immo. “Im Gegensatz dazu bietet unser Angebot den Immofinanz Aktionären die Möglichkeit, ihren Anteil zu einem attraktiven Preis zu monetarisieren und möglicherweise zu vermeiden, dass sie nach den Angeboten von CPI und S Immo eine relativ weniger liquide Aktie halten. Wir sind weiters davon überzeugt, dass unser Angebot dazu beitragen wird, die Kreuzbeteiligung der beiden Gesellschaften in welcher Form auch immer aufzulösen."