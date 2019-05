Grünes Licht für Revitalis in Wolfsburg

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide hat jetzt den Vorständen des Investors und Projektentwicklers Revitalis Real Estate AG die Genehmigung für den Bau von 105 Mietwohnungen in den Hellwinkel Terrassen übergeben. „Ich freue mich“, so der Stadtbaurat, „gemeinsam mit dem Investor über die zukunftsweisenden “Hohen Häuser„ in unserer Stadt, die neuen Ansprüchen an innerstädtisches Wohnen gerecht werden und ihren Bewohnern einen hohen Wohnkomfort bieten“.

.