Grünes Licht für neues Stadtquartier mit 17.300 m² in Erlangen

Der Weg ist frei für ein neues innerstädtisches Quartier in Erlangen: Bereits nach knapp zwei Jahren Planungs- und Genehmigungszeit liegt die Baugenehmigung für das Projekt an der Mozartstraße 33b vor. Geplant sind Wohnungen, studentisches Wohnen, Business-Apartments sowie Büro-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen; der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Die S&P Commercial Development, eine Beteiligung der Sontowski & Partner Group, realisiert das gemischt genutzte Quartier mit rund 17.300 m² Brutto­geschossfläche (BGF) im Auftrag der PSD Bank Nürnberg im Rahmen eines Service Development Mandats.

.

Das zentral gelegene Areal nahe der Erlanger Innenstadt wird künftig rund 8.600 m² BGF für Wohnen bieten. Ergänzt wird das Angebot durch etwa 2.500 m² BGF für studentisches Wohnen sowie 126 Business-Apartments. Weitere circa 1.600 m² BGF sind für gewerbliche Nutzungen vorgesehen, darunter Büro- und Dienstleistungsflächen sowie Gastronomieangebote inklusive einer Bäckerei. Ziel ist es, ein lebendiges, urbanes Quartier mit hoher Nutzungsvielfalt zu schaffen.



„Wir freuen uns sehr über die rasche Erteilung der Baugenehmigungen, die auch dank der sehr guten Unterstützung durch unseren Partner S&P Commercial Development und die Stadt Erlangen möglich war“, sagt Ronny Reißmann, Vorstand der PSD Bank Nürnberg eG. „Damit kann das Projekt nun zügig in die Umsetzung gehen. Das Quartier wird dringend benötigten Wohnraum schaffen, neue Impulse für die Innenstadt setzen und einen nachhaltigen Mehrwert für Erlangen bieten.“



Ein wesentlicher Meilenstein wurde bereits im Frühjahr 2025 erreicht: Die für Business-Apartments vorgesehenen Flächen konnten frühzeitig an den Serviced-Apartment-Anbieter ipartment vermietet werden. „Die Vorvermietung unterstreicht sowohl die Attraktivität des Standorts als auch die Markt­fähigkeit des Nutzungskonzepts“, erklärt Sven Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter der S&P Commercial Development.



Für das Projekt wird eine DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt. Dank eines ganzheitlichen Energiekonzepts, der ressourcenschonenden Wassernutzung und begrünter Dächer und Flächen entsteht ein nachhaltiges Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität und verbessertem Mikroklima.



Die Lage überzeugt durch kurze Wege: Innenstadt, Hauptbahnhof, Fußgängerzone und Einrichtungen der Friedrich-Alexander-Universität sind fußläufig erreichbar. Über die B4 besteht zudem eine schnelle Anbindung an Nürnberg und den Flughafen Nürnberg.



Die S&P Commercial Development übernimmt bei dem Projekt an der Mozartstraße als Full-Service-Partner sämtliche Aufgaben der Projektentwicklung - von der strategischen Konzeptentwicklung über die Begleitung der Planungs- und Genehmigungsprozesse bis hin zur Realisierung und Vermarktung. Das Unternehmen hat den Geschäftsbereich in den letzten Jahren als weiteres Standbein erfolgreich ausgebaut. Neun Projekte mit insgesamt ca. 180.850 m² BGF wurden bislang realisiert.