Hahn erreicht nächste Etappe in Mönchengladbach

Auf der rund 2,5 Hektar großen Baumarktbrache zwischen Maurus-Ahn-Straße, Lürriper und Korschenbroicher Straße plant die Hahn AG den Neubau eines Toom-Baumarktes, der gleichzeitig die Verlagerung und Verkleinerung des dort ansässigen Adler Modemarktes von der Korschenbroicher zur Lürriper Straße beinhaltet [wir berichteten]. Der Abriss der leerstehenden Baumarkthalle ist bereits erfolgt. Jetzt hat der Planungs- und Bauausschuss beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplans für dieses Gebiet öffentlich auszulegen.

