Erfurter Europakarree erhält grünes Licht

Die Planungen rund um das Europakarree in Erfurt ereeichen den nächsten Meilenstein: Mit dem Stadtratsbeschluss zur öffentlichen Auslegung und zur Behördenbeteiligung des Bebauungsplanes rückt der Neubau der bis zu 450 modernen und vor allem smarten Wohnungen, davon 20 Prozent Sozialwohnungen, am Europaplatz in greifbare Nähe.

.