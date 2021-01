Grünes Licht für 1.000 neue Wohnungen im Rebstock

Am Rebstock können bald fast 1.000 neue Wohnungen entstehen. Der Magistrat stimmte heute dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan zu. Einen städtebaulichen Vertrag für die Entwicklung der Brachflächen im nordöstlichen Teil des Rebstockgeländes hatte die Stadt mit den Investoren bereits im vergangenen Sommer unterzeichnet.

.