Grünenfraktionschefin Dröge besucht Osmabs Cologne Office Campus

Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, machte sich vor Ort ein Bild von Osmabs Projekt in Ossendorf. Dabei wurde die Politikerin durch das COCO geführt. Ingo Süßmilch, Mitglied des Vorstands der Osmab Holding AG, erläuterte im anschließenden Gespräch die Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und energetischer Modernisierung der Gebäude sowie des gesamten Unternehmensbestands.

.

Das 2017 von Osmab erworbene Gebäudeensemble bietet insgesamt 31.000 m² Bruttogrundfläche, wovon 22.000 m² aufwendig modernisiert und energetisch saniert wurden. 9.000 m² wurden neu errichtet. Sowohl der Neubau, als auch die Abriss- und anschließenden Modernisierungs- und Umbauarbeiten an dem modernen und nachhaltigen Bürogebäude-Quartett wurden 2023 beendet. In den Gebäuden des COCO befinden sich Büroräumlichkeiten für unterschiedlichste Belegungskonzepte in Größen von Single-Office bis hin zu Flächen von 4.000 m². Dazu können alle Mieter*innen exzellent ausgestattete Konferenzräume kostenlos buchen. Vormals beherbergten die in den 1990er Jahren errichteten Gebäude die Fernsehstudios der Cologne Broadcasting Center GmbH (CBC) Köln.



Auf den Dächern produzieren die PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 750 kWp Strom. Dieser wird direkt ins lokale Netz eingespeist. Außerdem bietet das errichtete Parkhaus mit insgesamt 829 Stellplätzen 114 Ladepunkte für E-Mobilität und eine hochmoderne Fahrradgarage. Darüber hinaus werden vier Schnellladesäulen errichtet.



Die gesamten Außenanlagen sind mit Pflanzbeeten und Sitzgelegenheiten ausgestattet. Zusätzlich werten Arbeiten nationaler und internationaler Künstler*innen die Innen- und Außenanlagen auf. Abgerundet wird die Gesamtentwicklung durch das Campus-Restaurant mit einem Chill & Dine-Konzept, das zum Verweilen einlädt und täglich frische Angebote aus regionalen Zutaten bietet.



„Modernisierung statt Abriss minimiert den Ressourceneinsatz, selbst produzierter Strom durch PV-Anlagen auf dem Dach und Fernwärme sind wichtige Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität. Es ist gut und wichtig, wenn Projektentwickler nachhaltig denken und handeln. Der Gesetzgeber muss entsprechende Vorgaben machen und durch gezielte Förderung nachhaltiges Bauen anreizen. Das tut die Ampel-Regierung. Das hier besichtigte Projekt kann für Köln und Ossendorf eine echte Bereicherung darstellen.“, so Katharina Dröge.



Ingo Süßmilch, Vorstand der Osmab Holding AG: „Das COCO ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie nachhaltige Revitalisierung in die Jahre gekommene Immobilien aufwertet und attraktive Büroflächen schafft. Die Gebäude mit niedrigem Energieverbrauch und entsprechend geringen Betriebskosten bieten zudem viele hoch attraktive Stellplätze für Fahrräder und PKW. Regenerativer Strom wird von den PV-Anlagen erzeugt. Die volle Auslastung der Gebäude und der heterogene Mietermix bestätigen: Unser nachhaltiges Konzept ist wegweisend und voll aufgegangen.“



Neben der Entwicklung von Immobilienprojekten ist der Projektentwickler mittlerweile ein großer Erzeuger erneuerbarer Energien. Kürzlich hatte das Unternehmen in Köln-Poll die größte PV-Aufdachanlage der Stadtregion in Betrieb genommen. In ganz Deutschland hat Osmab 33 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 16.750 kWp auf Dächern seiner Immobilien installiert. Davon stehen die meisten in der Region Köln/Bonn. Mit den Anlagen erzeugt das Unternehmen rund 15,5 Mio. kWh Energie pro Jahr.