Puma-Gründungssitz in Herzogenaurach wird zum Wohnquartier

Nachdem der Sportartikelhersteller Ende letzten Jahres den Gründungssitz mitten im Stadtzentrum Herzogenaurachs auf Grund des Umzuges in den neu errichteten Firmensitz verlassen hat, saniert die P&P Gruppe den Altbaukomplex nun vollständig. Insgesamt werden mehr als 30 Millionen Euro in die Umgestaltung des prominenten Standortes investiert, an dem das Sportunternehmen Puma 1948 die „Schuhfabrik Rudolf Dassler“ gegründet hatte. Die P&P Gruppe, die den Puma-Gründungssitz im Juli 2017 erworben [wir berichteten] und Ende 2018 an den Leipziger Investor Vicus AG veräußerte [wir berichteten], hat bereits mit dem Verkauf der Wohnungen in der ehemaligen Puma-Zentrale an der Würzburger Straße 13 unter dem Projektnamen „Headquarter“ begonnen.

.

Nach vollständiger Sanierung des Altbaus werden auf ca. 6.000 m² moderne 2- bis 5- Zimmer Wohnungen sowie möblierte Micro-Apartments in einer der attraktivsten Wohnlagen der Stadt entstehen. Der respektvolle Umgang mit der für die Stadt und die Region wichtigen Historie des Areals war laut des Projektentwicklers bei der Entwicklung von Anfang an ein wesentlicher Bestandteil. So wurde bei der Neukonzipierung des Areals darauf geachtet die Geschichte des Standortes in die Revitalisierung mit einfließen zu lassen. „Es war uns wichtig, der historischen Vergangenheit des Standortes Rechnung zu tragen. Daher haben wir bei der Planung Details und Akzente berücksichtigt, die sicherlich zu einer besonderen Identifizierung der Bewohner zu Ihrem neuen Zuhause führen werden“ sagt Christoph Bauer Geschäftsführer der P&P Wohnbau GmbH. „Genauso wichtig war es jedoch, dem Areal, unter Wertschätzung der Geschichte, einen neuen, zeitgerechten und eigenständigen Charakter zu verleihen, der den modern ausgestatteten Wohnungen gerecht wird.“



Über die bereits fertiggestellte Musterwohnung direkt im Objekt, kann man sich ab sofort einen Überblick über die laufende Baumaßnahme verschaffen sowie einen Einblick in die dort entstehenden Wohnungen und die Umgestaltung des Gesamtkomplexes gewinnen. Die vollständige Fertigstellung ist für März 2021 geplant.



In dem 2005 von Puma errichteten eigenständigen Erweiterungsbau ist zu Jahresbeginn die Stadtverwaltung für die nächsten Jahre interimsweise eingezogen [wir berichteten]. Die Grundstücksfläche des Erweiterungsbau wird mit in die Neugestaltung des Gesamtareals einbezogen.