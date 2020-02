Landmarken entwickelt Gründungs- und Innovationscampus Hafenforum

Die Landmarken AG setzt mit dem Gründungs- und Innovationscampus die Entwicklung im Hafenquartier Speicherstraße fort. Die Dortmunder Wirtschaftsförderung hat am Mittwoch gemeinsam mit dem Aachener Unternehmen und der Dortmunder Hafen AG die Planung für das Hafenforum in der Speicherstraße vorgestellt.

.