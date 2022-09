Historischer Moment auf der GLT-Anwendertagung in Leipzig: Der Fachausschuss Facility Management (WG-FM) wird mit hoher Resonanz der Tagungsteilnehmer gegründet. Die BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) will mit der WG-FM die Gebäudeautomationsbetreiber stärker in die Verbandsaktivitäten einbeziehen, um den aktiven Dialog mit Herstellern und Systemintegratoren zu fördern.

