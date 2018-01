GRR-Retail Fonds kauft in Wismar und Emmerich

Die GRR Group hat für ihren offenen Spezial-AIF GRR German Retail Fund No. 2 zwei weitere Immobilien zum Jahresauftakt erworben. In Emmerich am Rhein übernimmt der Asset Manager einen kleinen Netto Discounter. Zudem sicherte sich GRR in Wismar ein großflächiges Real-SB-Warenhaus aus dem Bestand des institutionellen Fonds Hahn FCP-FIS German Retail Fund für 15 Mio. Euro.

.

Hahn FCP-FIS German Retail Fund verkauft in Wismar

Das Real-SB-Warenhaus in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) von dem Luxemburger Spezialfonds Hahn FCP-FIS German Retail Fund erworben. Das Transaktionsvolumen lag bei über 15 Millionen Euro. Das 1994 errichtete Objekt im Karpendiek 3 wurde im Jahr 2014 durch den Ankermieter real,- umfassend modernisiert. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 8.000 m².







Es handelt sich laut des Investors um einen hervorragend etablierten Standort in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz A14/A20 mit Anschluss an die Stadt Wismar und die umliegenden Gemeinden, sehr guter Wettbewerbslage und optimaler Verkehrsanbindung. Im Gewerbegebiet befinden sich gegenüber des real,- ein Aldi-Markt, diverse Autohäuser, eine Tankstelle sowie ein Metro Gastro-Markt, der der Versorgung der lokalen Gastronomen dient. Der real,- bildet in dieser Lage den Einzelhandelsmagnet auch für den weiteren Einzugsbereich.



Begleitet wurde die Transaktion durch Grüneberg Property GmbH mit Sitz in Düsseldorf.



Niederländer verkaufen am Rhein

Der Netto Discounter in Emmerich wurde von der niederländischen Maatschap SB Markten I GbR mit Sitz in Amsterdam verkauft. Der Discounter ist seit ca. 12 Jahren am Standort in der 30.000 Einwohner zählenden Hansestadt etabliert. Neben der zentralen Lage an der Durchfahrtstraße profitiert der Markt von der Nähe zur niederländischen Grenze. Nach erfolgter Objektrevitalisierung und Erweiterung verfügt die Immobilie in der 's-Heerenberger Straße 51 über ca. 1.100 m² Gesamtmietfläche. Mit dem Mieter Netto wurde zudem ein neuer Mietvertrag über 15 Jahre geschlossen.



Begleitet wurde die Transaktion seitens GRR durch Immobilien-Investment aus Herten in Kooperation mit der Wangenheim & Cie. Unternehmensberatung aus Langenfeld, seitens des Verkäufers durch die Boom Investment Consulting aus Hamburg.