GRR kauft Starnberger Edeka-Vollsortimenter von Trei

Die GRR Group hat einen Edeka-Vollsortimenter in Starnberg für den GRR Future Retail Properties 1 von Trei Real Estate erworben. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Der Edeka-Markt befindet sich in der Weilheimer Straße 16 am westlichen Ortseingang, an der Bundesstraße B2 und ist Teil eines Nahversorgungszentrums. Zusammen mit dem sich auf dem Nachbargrundstück befindlichen Lebensmitteldiscounter Aldi bildet der Nahversorger den einzigen Koppelstandort in der Stadt. Dies führt zu einer hohen Kundenfrequenz und lässt Synergieeffekten erwarten.



Die Immobilie ist langfristig an die Edeka Handelsgesellschaft Südbayern mbH vermietet. Der Vollsortimenter befindet sich im Untergeschoss des dreigeschossigen Nahversorgungszentrums. Die Gesamtmietfläche des Ankermieters beträgt 3.977 m² auf einem Grundstück mit rund 4.691 m². Im 1. Obergeschoss des Objektes befinden sich drei weitere Mieteinheiten mit einer Fläche von rund 454 m², die an eine Arztpraxis, ein Kosmetikstudio und ein berufliches Fortbildungszentrum vermietet sind. Den Mietern stehen insgesamt 115 PKW-Stellplätze zur Verfügung. Zur ökologischen Aufwertung des Objektes ist unter anderem die Installation einer PV-Anlage geplant. Der im Betrieb der PV-Anlage emissionsfrei erzeugte Strom soll von den Mietern selbst genutzt oder alternativ in das öffentliche Netz eingespeist werden.



Die technische Due Diligence erfolgte durch Schuster Real Estate Consultants. Rechtlich und steuerlich begleitet wurde die Transaktion auf Seiten des Käufers durch die Kanzlei CMS Hasche Sigle. Im Auftrag des Verkäufers war Realkon Immobilien als Vermittler tätig, die Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner fungierte als rechtlicher Berater.



Der GRR Future Retail Properties 1, der sich an institutionelle Investoren richtet, hat ein Investitionsvolumen von 350 Millionen Euro. Die Zielrendite beträgt circa 4 Prozent pro Jahr. Der Mietanteil von Unternehmen des Lebensmittel-Einzelhandels („Food-Quote“) soll über 70 Prozent betragen, der Anteil an Mieten von sogenannten systemrelevanten Betrieben wird mit über 85 Prozent erwartet.