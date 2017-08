GRR Group erwirbt zwei Penny-Märkte in Solingen für den GRR German Retail Fund No. 2

Penny an der Löhdorferstraße 250 (1 / 2)

Die GRR Group hat für den GRR German Retail Fund No. 2 zwei Lebensmittelmärkte des Discounters Penny in Solingen in Nordrhein-Westfalen erworben. Das Transaktionsvolumen für die beiden Märkte liegt bei rund 5 Millionen Euro. Professionell begleitet wurde die Transaktion durch die Olaf Jansen GmbH Immobilien-Management und Strukturberatung aus Solingen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. GRR AG GRR Group Solingen

Das erste, im Jahr 2011 fertiggestellte Objekt, liegt strategisch günstig an einer stark frequentierten Bundesstraße südöstlich des Stadtzentrums von Solingen im Stadtteil Krahenhöhe am Stockkamp 4. Das Umfeld ist sowohl durch Wohnbebauung als auch durch Gewerbeanlagen und einem unmittelbar angrenzendem Vollsortimenter von Rewe geprägt, durch den sich Synergieeffekte ergeben. Der zweite, im Jahr 2013 fertig gestellte Penny-Markt, liegt gut erreichbar an zwei stark frequentierten Hauptdurchfahrtsstraßen im Südwesten von Solingen an der Löhdorfer Str. 250. Angrenzend befinden sich ein verdichtetes Wohngebiet, ein Seniorenheim und eine Spedition. Die Gesamtmietfläche für beide Märkte beträgt rund 2.100 m².



Der Immobilienfonds GRR German Retail Fund No. 2 ist ein offener Spezial-AIF nach dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und wird über die IntReal als Service-KVG administriert. Der Fokus dieses Spezial-AIF liegt auf dem Einzelhandelssegment Basic Retail. Der Fonds richtet sich an institutionelle Investoren und bietet durch die Investition in eine langfristig wertstabile Assetklasse ein attraktives Rendite-Risiko-Profil. Dabei überzeugt das Segment Basic Retail durch langfristige Mietverträge und stabile Miet-Cash-Flows sowie durch namhafte und bonitätsstarke Ankermieter des deutschen Lebensmitteleinzelhandels.