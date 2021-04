GRR kauft in Gräfenhainichen für German Retail Fund Nr.4

Die auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Gruppe sichert sich ein Nahversorgungszentrum in der Kleinstadt bei Wittenberg mit Rewe und Aldi als Ankermieter. GRR befindet sich bereits in Verhandlungen für den Ankauf weiterer Objekte für den GRR German Retail Fund No.4., für den die Gruppe zuletzt in Neuffen bei Stuttgart [wir berichteten] und im niedersächsischen Wendeburg [wir berichteten] zwei Rewe-Märkte erworben hatte.

.