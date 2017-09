GRR Group erwirbt Rewe- und Lidl-Märkte in Goslar

Die GRR Group hat für den GRR German Retail Fund No. 1 in Goslar einen weiteren Rewe-Markt und einen Lidl-Markt mit einer Gesamtmietfläche von rund 3.500 m² erworben. Das Transaktionsvolumen liegt bei ca. 5,5 Millionen Euro. Verkäufer ist die dänische K/S Tysk Retail II.

.

Der im Jahr 2007 errichtete Rewe-Markt liegt in einem Wohngebiet südöstlich der Innenstadt von Goslar in guter Lage und Sichtbarkeit an einer stark frequentierten Bundesstraße. Der ebenfalls im Jahr 2007 errichtete Lidl-Markt befindet sich inmitten eines Stadtteilzentrums in Vienenburg und profitiert von der umgebenden Wohnbebauung sowie den umliegenden Ladeneinheiten. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt rund 13.000 m². Bei beiden Standorten handelt sich um seit zehn Jahren etablierte Handelsstandorte mit erfolgreichen Lebensmittel­märkten als Ankermieter.



Der GRR German Retail Fund No. 1 mit dem Schwerpunkt Einzelhandelsimmobilien aus dem Segment „Basic Retail" wird mit 300 Mio. Euro in diesem Jahr voll investiert sein. Im Portfolio wird gemessen an den Mieteinnahmen ein Anteil an Lebensmitteleinzelhändlern von etwa 70 Prozent angestrebt.