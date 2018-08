GRR Group erwirbt Fachmarktzentrum in Hückelhoven

Die GRR Group hat das Fachmarktzentrum „Am Parkhof“ in Hückelhoven für den GRR German Retail Fund No. 2 erworben. Ankermieter des modernen Einkaufszentrums sind Edeka und Aldi-Süd. Verkäuferin ist die Am Parkhof Hückelhoven GmbH, ein Unternehmen der Unternehmensgruppe Frauenrath aus Heinsberg. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das Fachmarktzentrum in Hückelhoven im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, nahe der Grenze zu den Niederlanden, liegt in der Innenstadt in einem Mischgebiet. Der Gebäudekomplex an der Haupteinkaufsstraße der Stadt grenzt unmittelbar an eine große Fachmarktagglomeration (Hückelhoven Center) und bildet mit weiteren Filialisten wie Kaufland, OBI und Decathlon den Handelsschwerpunkt der Stadt.



Das Grundstück in der Parkhofstraße 51-53 ist circa 8.000 m² groß und umfasst 12 Mieteinheiten auf 6.200 m² Mietfläche. Neben den Ankermietern Edeka und Aldi-Süd runden ein Modegeschäft, Gastronomie und Dienstleister (darunter die AOK-Krankenkasse, ein Optiker, ein Rechtsanwalt) sowie diverse Ärzte das Angebot ab. Den Kunden stehen etwa 250 PKW-Stellplätze zur Verfügung.