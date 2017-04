GRR Group erwirbt drei Rewe-Märkte

Die GRR Group hat für den GRR German Retail Fund No. 2 drei weitere Einzelhandelsimmobilien im Saarland und in Niedersachsen erworben. Das Transaktionsvolumen liegt bei ca. 10,5 Millionen Euro. Verkäufer ist der niederländische Immobilien-Investmentfonds Heerenstede Winkelfonds Duitsland III BV.

.

Die im Jahr 2001 errichteten Rewe-Märkte liegen in den Landkreisen Hildesheim, Saarlouis und Saarbrücken und haben eine Gesamtmietfläche von rund 6.000 m². Die einzelnen Mietflächen liegen zwischen 1.800 m² und 2.200 m² und die Gesamtgrundstücksfläche beträgt über 20.000 m². Die modernen Nahversorger zeichnen sich durch sehr gute Lagen und Erreichbarkeit aus.



Erst Anfang März hatte die GRR Group angekündigt verstärkt Zukäufe von Einzelhandelsimmobilien zu planen und in diesem Zuge die Position des Leiter Transaktionsmanagements mit Andreas Freier neu besetzt, der damit alle An- und Verkäufe der Gruppe verantwortet. „Unser GRR German Retail Fund No. 1 ist mit 300 Mio. Euro nahezu voll investiert, der GRR German Retail Fund No. 2 wächst kontinuierlich und ein dritter Fonds befindet sich im Vertrieb. Darüber hinaus erweitern wir laufend unser Eigenportfolio“, so Susanne Klaußner, CEO der GRR Group. Der Experte für Immobilientransaktionen wechselt von der Nordcapital GmbH in Hamburg. Dort war er seit 2008 in verschiedenen leitenden Positionen tätig und verantwortete die Bereiche Immobilien, Private Equity und Erneuerbare Energien - zuletzt als Geschäftsführer der Nordcapital Externe Fondsmanagement GmbH und der Nordcapital Alternative Assets.