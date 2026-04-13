GRR Garbe Retail und Eviny starten Ladeoffensive

Im baden-württembergischen Blaufelden ist der Startschuss für eine neue Partnerschaft gefallen: GRR Garbe Retail und Eviny haben ihren ersten gemeinsamen Schnellladepark in Betrieb genommen. Gemeinsam wollen die Partner ein flächendeckendes Netz ultraschneller Ladeinfrastruktur an Einzelhandelsstandorten etablieren. Auch Bürgermeister Michael Dieterich war bei der Eröffnung vor Ort – ein Signal für die Bedeutung des Projekts auf kommunaler Ebene.

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Mit der Eröffnung des Schnellladeparks im Gewerbepark an der Schrozberger Straße in Blaufelden (Landkreis Schwäbisch Hall) ist nun der erste gemeinsame Standort erfolgreich in Betrieb gegangen. Der Ladepark umfasst insgesamt vier High-Power-Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 400 kW, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Zwei der Ladepunkte sind barrierefrei gestaltet. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Fahrzeuge mit 100 Prozent grünem Strom laden und flexibel per App oder Kreditkarte bezahlen. Das Projekt wurde im Rahmen der Deutschlandnetz-Initiative des Bundesministeriums für Verkehr gefördert.



Die Partnerschaft zwischen Eviny und GRR Garbe Retail ist langfristig angelegt. Bereits zahlreiche weitere Ladepunkte mit hoher Leistung sind in Planung oder Umsetzung – sowohl in urbanen Zentren wie Wiesbaden, Braunschweig oder Ingolstadt als auch gezielt in ländlichen Regionen wie dem Bayerischen Wald, dem nordöstlichen Baden-Württemberg, Oberfranken oder dem Weserbergland. Ziel ist es, ein flächendeckendes Netz ultraschneller Ladeinfrastruktur aufzubauen und so die Elektromobilität deutschlandweit weiter voranzubringen.



„Mit dem neuen Schnellladepark schaffen wir eine leistungsfähige Infrastruktur, die Elektromobilität auch im ländlichen Raum alltagstauglich macht“, sagte Pål Tveitevåg, CEO Eviny Elektrifisering AS Europa. „Blaufelden ist ein wichtiger erster gemeinsamer Standort mit GRR Garbe Retail – weitere Projekte werden folgen.“



Auch GRR Garbe Retail sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt zur Weiterentwicklung seiner Einzelhandelsstandorte. „Die Integration moderner Ladeinfrastruktur erhöht die Attraktivität unserer Märkte und Fachmarktzentren nachhaltig. Kundinnen und Kunden können die Ladezeit optimal für ihre Einkäufe nutzen. Auch unsere Mieter profitieren durch höhere Frequenz und längere Verweildauern“, erklärte Andreas Dittmar, Prokurist und Leiter Business Development bei GRR Garbe Retail.



Im Beisein zahlreicher Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, darunter Bürgermeister Michael Dieterich, wurde die neue Ladeinfrastruktur am vergangenen Donnerstag offiziell eröffnet. Ein symbolischer Banddurchschnitt bildete neben kurzen Ansprachen der Projektpartner den Rahmen der Veranstaltung.



Der neue Standort in Blaufelden bietet in der Region eine der leistungsstärksten Lademöglichkeiten und markiert damit einen wichtigen Schritt hin zu nachhaltiger und zukunftsfähiger Mobilität. Mit dem erfolgreichen Start der Kooperation setzen GRR Garbe Retail und Eviny ein klares Signal für den beschleunigten Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland – sowohl in urbanen Zentren als auch im ländlichen Raum.