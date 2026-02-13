GRR Garbe Retail steigert AuM auf 2,88 Mrd. Euro

GRR Garbe Retail setzt ihren Wachstumskurs fort und erhöht die Assets under Management um 5,5 Prozent auf 2,88 Milliarden Euro. 2025 schloss das Unternehmen 19 Transaktionen ab, veräußerte 25 Bestandsimmobilien und akquirierte 16 neue Objekte.

.

Das Transaktionsgeschäft war 2025 von einer konsequenten, selektiven Portfoliobereinigung und aktiven Steuerung geprägt. Insgesamt wurden 19 Transaktionen abgeschlossen: 25 Bestandsimmobilien wurden veräußert und 16 neue Objekte gezielt akquiriert. Das Gesamtvolumen der Abschlüsse belief sich auf 199,7 Millionen Euro. Ziel war es, die Fondsportfolios qualitativ weiter zu optimieren und um zukunftsfähige Standorte mit nachhaltigem Cashflow-Profil zu ergänzen.



Auch im Vermietungsmanagement zieht GRR Garbe Retail eine positive Bilanz. Mit 93 abgeschlossenen Verträgen sicherte sich das Unternehmen ein zusätzliches Mietvolumen von insgesamt 60,8 Millionen Euro. Davon entfielen 31 Abschlüsse auf Neuvermietungen, die zu einer neu vermieteten Gesamtfläche von 8.350 m² mit einem Mietvolumen von 10,5 Millionen Euro führten. Ergänzend wurden 36 Direktmietverhältnisse im Bereich Ladeinfrastruktur neu abgeschlossen, um die nachhaltige Standortentwicklung und Attraktivität der Nutzungskonzepte zu stärken. An zahlreichen weiteren Standorten wurde in Kooperation mit den Lebensmittelankermietern die Ladeinfrastruktur ausgebaut.



Den wesentlichen Beitrag zum Vermietungserfolg leisteten Prolongationen: 62 erfolgreich verhandelte Laufzeitverlängerungen über eine Gesamtmietfläche von rund 50.500 m² sicherten ein zusätzliches Mietvolumen von 50,3 Millionen Euro. Diese Verlängerungen unterstreichen die Stabilität der Mieterstruktur sowie die nachhaltige Qualität der betreuten Immobilienbestände.



„Unsere Spezialisierung auf lebensmittelgeankerte Einzelhandelsimmobilien erweist sich auch 2025 als stabiler Wachstumstreiber. Auf der Grundlage unserer starken Kapitalmarktbeziehungen bauen wir durch konsequente Portfoliosteuerung und selektive Investitionen sowohl national als auch auf europäischer Ebene unsere Plattform weiter aus“, sagt Jan Heidelmann, Geschäftsführer der GRR Garbe Retail Real Estate GmbH.



„Die selektive Portfoliobereinigung war 2025 ein zentrales Element unserer wertorientierten Investmentstrategie. Zudem haben wir durch aktives Asset Management die Attraktivität unserer Standorte weiter gesteigert, Modernisierungen angestoßen und Mietvertragsverlängerungen gesichert. Durch die konsequente Integration von ESG-Maßnahmen stärken wir nachhaltig die Zukunftsfähigkeit unserer Objekte und die Stabilität unserer Cashflows. Gerade in einem anspruchsvollen Markt zeigt sich der Mehrwert einer erfahrenen Managementplattform – sowohl für unsere Investoren als auch für unsere Mieter“, sagt Andreas Freier, Geschäftsführer der GRR Garbe Retail Real Estate GmbH.