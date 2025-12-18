GRR Garbe Retail kauft vollvermietete Werne City Mall

Zentral gelegen und vollvermietet: Die Werne City Mall hat einen neuen Eigentümer. GRR Garbe Retail hat das Nahversorgungszentrum in der Innenstadt von Werne für ein Versorgungswerk übernommen. Verkäuferin ist eine Luxemburger Beteiligungsgesellschaft, der Corestate Capital Holding. Der Lebensmitteleinzelhändler Rewe ist Ankermieter der Immobilie und nutzt etwa die Hälfte der Gesamtmietfläche [wir berichteten].

.

Die Mall wurde 2004 errichtet und im Jahr 2024 saniert. Sie befindet sich im Stadtzentrum von Werne am Konrad-Adenauer-Platz 2 auf einem rund 5.800 m² großen Grundstück. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von etwa 4.700 m², aufgeteilt auf sechs vollvermietete Einheiten. Neben Rewe gehören der niederländische Non-Food-Discounter Action, die Drogeriemarktkette Rossmann [wir berichteten] und drei gastronomische Betriebe zu den Mietern. Das Einkaufszentrum bietet rund 250 Parkplätze.



Aufgrund ihrer zentralen Lage ist die Werne City Mall sowohl fußläufig als auch mit dem Auto sehr gut erreichbar. Die nahegelegene Bushaltestelle Stadthaus ist ein wichtiger Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs in Werne, sodass das Zentrum auch aus dem Umland gut erreichbar ist. In Werne leben rund 30.000 Menschen, im angrenzenden Einzugsgebiet weitere 25.000. Die Stadt gehört zum Kreis Unna und liegt im südlichen Münsterland, etwa 20 Kilometer nördlich von Dortmund und rund 30 Kilometer südlich von Münster.



NAI Apollo hat die Transaktion vermittelt. Die rechtliche und steuerliche Begleitung übernahm Jebens Mensching in Hamburg. Für die technische Due Diligence war Gleeds Deutschland zuständig.