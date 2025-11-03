GRR Garbe kauft Rewe-Markt im Saarland für Retail-Fonds No. 4

GRR Garbe hat für ihren vierten Retail-Fonds einen gut angebundenen Rewe-Vollsortimenter nahe Neunkirchen übernommen. Das 2013 errichtete Objekt mit rund 80 Stellplätzen stärkt die Nahversorgungsstruktur im Saarland und ergänzt das Portfolio um ein weiteres Einzelhandelsobjekt.

Das im Jahr 2013 errichtete Nahversorgungszentrum befindet sich auf einem rund 5.850 m² großen Grundstück und bietet etwa 80 Pkw-Stellplätze. Der Standort zeichnet sich durch seine Lage an einem Kreisverkehr sowie die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr mit Bushaltestellen und einem Bahnhof in unmittelbarer Nähe aus. Verkehrstechnisch liegt das Objekt günstig zwischen Saarbrücken und Neunkirchen mit direkter Anbindung an die Autobahn A8.



Die Transaktion wurde durch die Blue Tree Real Estate GmbH vermittelt. Für die rechtliche und steuerliche Beratung war Dr. Philip Huperz mit seinem Team von GSK Stockmann verantwortlich. Die technische Due Diligence wurde durch die Schuster Real Estate Consultants GmbH aus Ansbach durchgeführt.