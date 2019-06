GRR-Fonds kauft Fachmarktzentrum in Oberfranken

Die GRR Group hat ein Fachmarktzentrum in Himmelkron/Bayern für den GRR German Retail Fund No. 2 erworben. Ankermieter des modernen Einkaufszentrums in der oberfränkischen Gemeinde sind der Lebensmitteleinzelhändler Rewe und der Discounter Aldi. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Das Grundstück des 2008 gebauten Fachmarktzentrums ist circa 25.000 m² groß und umfasst elf Mieteinheiten in drei Gebäuden mit rund 6.200 Quadratmetern Mietfläche. Die Ankermieter REWE und Aldi haben ihre Verkaufsflächen schrittweise ausgebaut. Weitere Mieter sind die Bekleidungsgeschäfte Takko, NKD und mister*lady, das Schuhfachgeschäft Deichmann, ein Sonnenstudio und ein Schnellrestaurant. Weitere Fachmärkte und ein dm-Drogeriemarkt grenzen unmittelbar an und bilden zusammen den Einzelhandels- und Gastronomieschwerpunkt in der Umgebung. Den Kunden stehen 320 PKW-Stellplätze zur Verfügung.



Als Makler war die Lang Kapitaltreuhand GmbH tätig. Die technische Due Diligence erfolgte durch Schuster Real Estate Consultants aus Ansbach. Rechtlich begleitet wurde die Transaktion auf Seiten des Käufers durch die Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein, auf Seiten des Verkäufers durch die Kanzlei Kümmerlein Rechtsanwälte und Notare.