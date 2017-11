GRR-Fonds erwirbt Sky-Markt in Wankendorf für 4,2 Mio.

Sky Markt in Wankendorf

Die GRR Group hat für den GRR German Retail Fund No. 1 einen Sky-Lebensmittelmarkt in Wankendorf (Schleswig-Holstein) vom dänischen Fonds K/S Asschenfeldt, Tyskland Super XI erworben. Das Transaktionsvolumen lag bei rund 4,2 Millionen Euro.

.

Das 1996 errichtete Objekt in der Bornhöveder Landstraße 2 wurde 2003 um rund 900 m² erweitert und im Jahr 2015 nochmals modernisiert. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 3.000 m² bei einer Verkaufsfläche von rund 2.000 m². Es handelt sich um einen sehr gut etablierten Standort mit Wohnbebauung in direktem Umfeld, sehr guter Wettbewerbslage und optimaler Verkehrsanbindung.



Der GRR German Retail Fund No. 1 mit dem Schwerpunkt Einzelhandelsimmobilien aus dem Segment „Basic Retail" ist nach Abschluss dieser Transaktion mit 300 Mio. Euro voll investiert. Begleitet wurde die jüngste Transaktion durch Hagemeister Development aus Molfsee.