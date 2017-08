GRR-Fonds erwirbt Edeka-Markt in Castrop-Rauxel

Die GRR Group hat für den GRR German Retail Fund No. 1 einen Edeka-Lebensmittelmarkt in Castrop-Rauxel erworben. Das Transaktionsvolumen lag bei rund 5,9 Millionen Euro. Verkäufer des Objekts in der Dortmunder Straße 32 ist ein luxemburgischer Fonds. Das Objekt wurde von der JLL Retail Asset Management GmbH als Asset Manager verwaltet.

Das 2009 modernisierte Objekt liegt direkt an einem Verkehrsknotenpunkt viel befahrener Durchgangsstraßen. Neben der sehr guten Sichtbarkeit profitiert der Standort auch von der Nähe zu einem benachbarten Krankenhaus und einem Seniorenstift. Die Gesamtmietfläche des Edeka-Marktes beträgt rund 6.400 m² auf einer Grundstücksgröße von rund 9.100 m².



Der GRR German Retail Fund No. 1 mit dem Schwerpunkt Einzelhandelsimmobilien aus dem Segment „Basic Retail" wird laut des Managements mit 300 Mio. Euro in diesem Jahr voll investiert sein. Im Portfolio wird gemessen an den Mieteinnahmen ein Anteil an Lebensmitteleinzelhändlern von etwa 70 Prozent angestrebt.