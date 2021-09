GRR erwirbt Nettomarkt für Fund No.4 in Vilseck

Die GRR Group hat für ihren vierten offenen Immobilien-Spezial-AIF einen Netto Lebensmitteldiscounter im oberpfälzischen Vilseck erworben. Das Objekt ist bereits mit Wirkung zum 01. September in den GRR German Retail Fund Nr.4 übergegangen. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Asset Deals.

.

Der Netto-Markt in der Schlichter Straße 12 ist der einzige Lebensmitteldiscounter am Standort und liegt an der Hauptverkehrsstraße von Vilseck, in fußläufiger Entfernung zur Altstadt und den umliegenden Wohngebieten. Das Grundstück umfasst circa 5.200 m², die Mietfläche etwa 1.500 m². Den Kunden stehen 70 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Der Markt ist langfristig an den Einzelhandelsdiscounter Netto vermietet. Die Food-Quote liegt daher bei 100 Prozent.



Der Verbrauchermarkt mit integrierter Bäckerei wurde im Jahr 2014 entsprechend der Baubeschreibung des Mieters Netto errichtet. Somit ist das neue Netto-Filialkonzept auf dieser Fläche bereits umgesetzt. Der Standort ist funktionell wie konzeptionell ganz auf die Anforderungen eines modernen Lebensmitteldiscounters abgestimmt.



Der Makler WSB Real Estate GmbH in Berlin hat die GRR Group bei der Transaktion beraten und hat diese vermittelt. Die technische Due Diligence erfolgte durch Schuster Real Estate Consultants. Rechtlich begleitet wurde die Transaktion auf Seiten des Käufers durch die Kanzlei Jebens Mensching PartG mbB.