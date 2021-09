GRR erwirbt Fachmarktzentrum fÃ¼r Fund No.4 in Krostitz

Die GRR Group hat ein Fachmarktzentrum mit Penny als Ankermieter in Krostitz für den GRR German Retail Fund No.4 erworben. Das Objekt ist mit Wirkung zum 01. September 2021 übergegangen. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Verkäufer ist eine Privatperson.

.

Die Gemeinde Krostitz in Sachsen ist 15 Kilometer von Leipzig entfernt und über die B2 an Leipzig angebunden. Das Fachmarktzentrum liegt am Ortsrand von Krostitz zwischen Wohn- und Gewerbegebiet, unmittelbar an der B2, und ist hervorragend mit PKW und ÖPNV erreichbar. Den Kunden stehen circa 80 Parkplätze zur Verfügung.



Das 2012 errichtete Gebäude in der Bahnhofstraße 1 umfasst sechs Mieteinheiten in zwei Gebäudeteilen mit insgesamt rund 2.000 m² Mietfläche auf einem etwa 7.400 m² großen Grundstück. Mit allen Mietern sind langfristige Mietverträge abgeschlossen. In das Fachmarktzentrum mit Penny als Ankermieter sind auch ein Getränkemarkt, eine Bäckerei, eine Fleischerei, eine Apotheke und ein Blumengeschäft integriert. Die Food-Quote beträgt 86 Prozent.



Die technische Due Diligence erfolgte durch Schuster Real Estate Consultants. Rechtlich und steuerlich begleitet wurde die Transaktion auf Seiten des Käufers durch die Kanzlei Ashurst LLP.



Die GRR Group befindet sich bereits in Verhandlungen für den Ankauf weiterer Objekte für den GRR German Retail Fund No.4. Der Fonds ist der vierte offene Immobilien-Spezial-AIF des Unternehmens nach dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Die Administration erfolgt über die Service-KVG IntReal. Das geplante Anlagevolumen wurde auf rund 450 Millionen Euro erhöht. Der Fonds wurde vorzeitig aus der Platzierung genommen. Das akquirierte Eigenkapital beträgt 265 Millionen Euro. Die Investitionsphase des Fonds wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen.