GRR erwirbt Fachmarktzentrum für Fund No. 3 in Marne

Die GRR Group kauft für ihren dritten offenen Immobilien Spezial-AIF GRR German Retail Fund No. 3 ein Fachmarktzentrum in Marne (Landkreis Dithmarschen), der damit voll investiert ist. Das Objekt ist mit Wirkung zum 01.08.2021 übergegangen. Verkäufer ist ein süddeutscher Vermögensverwalter. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

